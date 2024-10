Marchisio: "Ora c’è un trittico difficilissmo"

E’ ancora fresca la eco della sconfitta della sfida di Taranto, prima volta assoluta per la Yuasa Battery Grottazzolina su Raisport in Superlega, con quelle occasioni nei momenti chiave che potevano essere sfruttate nel migliore dei modi. Sotto la lente di ingrandimento quel quarto set in cui è mancato un soffio per portare la sfida al quinto set e quindi almeno senza tornare a mani vuote. Un po’ il copione che si ripete di questa prima parte di stagione in cui praticamente mai la Yuasa ha ceduto il passo sempre sul filo di lana con l’appuntamento del primo storico successo in Superlega che manca a rapporto. A fare il punto in primis sul match di Taranto e poi in generale sul momento della squadra è uno dei più esperti di questo gruppo, il libero Andrea Marchisio. "E’ stata una autentica battaglia, tolto il primo set, in cui le due squadre sono state quasi sempre punto a punto. Sapevamo che loro in casa giocano bene e si esprimo molto bene, tengono un ritmo molto alto e anche i recenti successi lo dimostrano. Non mollano mai, battono molto bene e hanno tenuto questo ritmo per tutta la gara. Noi siamo stati bravi nel secondo parziale e nel quarto dove c’è un po’ di rammarico. Non abbiamo gestito al meglio alcuni episodi ed è un peccato perché con un po’ più di attenzione almeno un punticino lo avremmo portato a casa. Abbiamo giocato in un palas molto caloroso, in cui si sente molto la spinta del pubblico di casa ma siamo abituati a giocare in contesti di questo tipo in cui il pubblico sa farsi sentire".

Ma non c’è tempo di guardare troppo al passato perché nelle prossime tre settimane ci saranno tre match dal coefficiente di difficoltà molto alto, a partire domenica alle 18 con Trento al PalaSavelli, prima di due trasferte consecutive prima a Milano e poi a Perugia "Adesso ci attende un trittico non facilissimo diciamo ma noi abbiamo tutta l’intenzione di battagliare ogni domenica, lottando palla su palla, per racimolare punti ogni volta, in ogni palazzetto e poi con le dirette concorrenti come negli scontri diretti che avremo in casa e fuori tirare fuori il massimo. Vediamo fin da domenica come andrà". E l’attenzione è rivolta a domenica proprio contro Trento perché la sfida ai Campioni d’Europa è uno di quegli appuntamenti cui gli appassionati di volley e non solo, non possono mancare. E la Yuasa vuole provare ancora una volta, come sempre, a vendere cara la pelle anche contro Michieletto e soci.

