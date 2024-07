Marinangeli chiede spiegazioni: : "Bretella incompleta dopo 4 anni"

La bretella ‘by-pass’ al centro storico di Amandola è ferma da anni, la nuova Amministrazione sempre sotto la guida del sindaco Adolfo Marinangeli, sollecita la Provincia di Fermo a completare l’intervento e chiede spiegazioni. Il Comune di Amandola lo scorso 17 giugno, ha inviato l’ennesima lettera di sollecito alla Provincia di Fermo, chiedendo chiarimento sullo stato dei lavori in riferimento alla famosa bretella ‘by pass’ che dopo 4 anni è ancora incompleta. Nonostante i solleciti degli ultimi due anni, non sono arrivare risposte dagli uffici della Provincia di Fermo. Il progetto originario dell’opera, del valore di oltre 5 milioni di euro, prevede la realizzazione di una strada camionabile di collegamento tra la provinciale 239 Fermana-Faleriense e la ex statale 78 Picena ed il miglioramento funzionale delle strade provinciali 201 Bora e 196 Callugo per Sarnano. L’intervento prevede di riorganizzare il sistema viario con l’obiettivo di dirottare il traffico pesante e di medio-lunga percorrenza su una circonvallazione capace di alleggerire il centro abitato dagli ingorghi veicolari, in particolare dei mezzi pesanti. I lavori, iniziati nel 2018, sarebbero dovuti terminare 900 giorni dopo l’avvio, secondo quanto previsto dal bando di gara, ma allo stato attuale delle cose sono trascorsi quasi quattro anni dal termine previsto.

"Nella lettera ricevuta l’8 marzo 2022 l’ing. Ivano Pignoloni, allora responsabile dei lavori – spiega Marinangeli - dichiarava che il termine per il compimento del by pass di Amandola, salvo motivate sospensioni, era previsto al massimo entro la fine dell’estate 2022. Il Comune di Amandola si trova nuovamente, nel periodo estivo di maggior flusso di cittadini e turisti, a dover far fronte ad una carenza di infrastrutture modificate e inagibili, oltre a determinare disagi a turisti e cittadini, stanno creando un grave danno economico alla città. L’Amministrazione, estranea da ogni responsabilità al riguardo, ha richiesto per l’ennesima volta un ulteriore aggiornamento sullo stato dei lavori, oltre ad un crono programma sulla reale ultimazione delle opere".

Alessio Carassai