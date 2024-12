Marziali: "Un piccolo aumento per la mensa"

Tariffe invariate e ottimizzazione dei servizi per la giunta di Monte Urano, attualmente impegnata nella definizione del bilancio di previsione del 2025. A fare il punto della situazione è il vicesindaco Marco Marziali. "Ci siamo preoccupati di mantenere gli stessi livelli di imposte ponendo maggiore attenzione ad una gestione ottimizzata della spesa corrente. A tal riguardo l’unica revisione tariffaria è stata quella dell’adeguamento del servizio mensa che dovrà subire un leggero incremento dovuto al cambiamento dell’attuale gestore ed alla conseguente gara che si concluderà nei prossimi mesi". A questo si aggiunge anche il punto di vista del primo cittadino Andrea Leoni che sottolinea la particolare attenzione riposta nel controllo nel contenimento delle uscite, attenzionando in tal senso i servizi offerti. "Abbiamo dovuto porre particolare attenzione sul fronte delle spese anche perché nel corso di questi mesi abbiamo evidenziato situazioni critiche in alcune gestioni e nell’organizzazione di alcuni servizi. Andiamo comunque andiamo avanti per la strada intrapresa potendo contare su un’amministrazione pronta ed attenta alla gestione della cosa pubblica In bilancio è stato anche inserito l’incremento di una unità per la Polizia Locale per migliorare il servizio territoriale come sostenuto in campagna elettorale".