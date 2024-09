Massimo Macchini sul palcoscenico con ’scena muta’

Si intitola ‘Scena muta’ lo spettacolo di Piero Massimo Macchini che va in scena domenica, 1 settembre, in Piazza Matteotti (ingresso libero) nell’ambito dei festeggiamenti patronali. "In questo momento storico – spiega Macchini – le parole tante volte sembrano non avere il coraggio di uscire, rimangono incastrate nella testa, nella pancia, in gola. E come dargli torto, a queste benedette parole: dopo due anni di pandemia e tutto lo strascico di precarietà, rabbia e paura che ne è conseguito, non abbiamo fatto in tempo a riadattarci alla vita e a una seppur minima speranza nel futuro che ecco arrivare i venti di una Terza Guerra Mondiale. Eccoci di pronti a fare ‘scena muta’ di fronte alla paura, ai tuttologi da social o alle vicissitudini quotidiane".