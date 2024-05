‘Merenda nell’Oliveta’. Lezione, passeggiata e degustazione

L’Amministrazione di Falerone, in collaborazione con le associazioni ‘Chi mangia la foglia’ e ‘Città dell’Olio’, ha organizzato per domenica con ritrovo al Parco di San Paolino alle 15, la 4° edizione di ‘Merenda nell’Oliveta’. Un pomeriggio dedicato al benessere e alla degustazione di prodotti locali. Come annunciato si partirà dal Parco di San Paolino, dove si svolgerà una lezione di ‘Forest Bathing’ metodo antistress svolto da Fabio Perticarini e Barbara De Minicis, seguirà intorno alle 16 la partenza di una passeggiata ambientale nel bosco di San Paolino che arriverà intorno alle 18 presso l’azienda agricola Cruciani, dove si terrà proprio all’interno dell’oliveta, una merenda a base di prodotti tipici: pane e olio, affettato e formaggi locali. La merenda sarà accompagnata da letture di poesie e momenti musicali. Gradita prenotazione entro venerdì 10 maggio, per info contattare 333-3646047.