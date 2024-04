Michela Ponzani e Marco Mondini per Incipit

L’Associazione Santa Croce si appresta a regalare un maggio intenso tra tradizioni, incontri di Incipit e, nella sua versione young, Explicit. Si parte il 1 Maggio, con la Benedizione delle Croci di canne (dalle ore 16) nella Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti. Secondo la tradizione, per la festa di Santa Croce (cade il 3 maggio), i contadini piantavano nei campi croci realizzate con le canne e con in cima una palma d’ulivo benedetta (ce ne saranno disponibili, in quantità limitate) per proteggere il raccolto dalla grandine e da tutto ciò che rischia di compromettere il raccolto. Seguono tre incontri di Incipit (8° edizione) curata da Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani all’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete. Il 3 maggio, Incipit ospita di nuovo due cari amici: Michela Ponzani e Marco Mondini che dialogheranno su un tema di grande interesse storico e di stretta attualità: ‘Guerre e propaganda nei regimi totalitari’. Mondini, volto noto di Rai Storia, ha scritto e scrive di guerre (tra le altre cose) ed è uno dei massimi conoscitori in materia bellica. Docente, storica, saggista, Ponzani, arriva a Incipit dopo gli impegni in tivvù, a La Sapienza e, di recente, col Presidente della Repubblica in occasione del 25 aprile. A seguire, il 10 maggio, in collaborazione con l’Avis, Stefano Berdini col suo libro ‘Vivi nel blues’, ovvero ’12 battute per raggiungere i tuoi traguardi con il metodo S.C.E.G.L.I.’. Il 17 maggio, il gradito ritorno di Tommaso Avanti col suo ultimo libro ‘La ballata delle anime inutili’ (Neri Pozza). Il 25 e 26 maggio, Incipit confluisce in Explicit, festival di arti e linguaggi contemporanei (2° edizione) nella Basilica di Santa Croce al Chienti. E’ stata pubblicata la call for artist sul tema ‘Idraulico’ (regolamento su Instagram, Festival Explicit).