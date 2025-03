Michele Placido in scena con il suo ‘Pirandello’

Michele Placido con il suo ‘Pirandello. Trilogia di un visionario’ interpretato con Valentina Bartolo e Paolo Gattini chiude, venerdì 28 marzo (inizio ore 21,15), la stagione in abbonamento del Cicconi, realizzata da Comune e Amat. Si tratta di un viaggio emozionante nel mondo visionario di Luigi Pirandello, magistralmente interpretato e diretto da Michele Placido. ‘Trilogia di un visionario’ è uno spettacolo unico che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo italiano: Lettere a Marta, L’uomo dal fiore in bocca e La carriola. In questo eccezionale collage teatrale, Placido conduce il pubblico attraverso il labirinto delle sfumature umane, mettendo in luce il genio di Pirandello nel penetrare le complessità della psiche umana e regalando al pubblico l’opportunità rara di immergersi nelle profondità dell’animo. Info e biglietti al Cicconi, 347/6467171 e online su vivaticket.com.