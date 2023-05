Minacce ai dipendenti dell’ufficio anagrafe: arrivano i carabinieri

Due denunce per minaccia a carico di due pregiudicati. Questo l’esito dell’attività posta in essere nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Fermo, sempre rispondenti alle esigenze e chiamate dei cittadini a garanzia della sicurezza pubblica. Uno dei due casi riguarda la città di Fermo. Nello specifico, alcuni funzionari del Comune hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma a seguito delle minacce subite da un soggetto che ripetutamente si era presentato presso il Palazzo comunale, per esigere l’annullamento di una procedura d’ufficio di competenza della sezione anagrafe. L’uomo è stato identificato, risultato essere un soggetto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Stesso reato e stessa denuncia (con aggravanti), per un caso riguardante la città di Porto Sant’Elpidio che vede coinvolti un commerciante campano (vittima) ed un 52enne anche lui campano e pregiudicato, imparentato con la vittima stessa (aggressore). Nello specifico: il commerciante è stato colpito alla testa con una chiave inglese e minacciato di incendio dei suoi locali. L’immediato intervento e conseguenti accertamenti dei carabinieri, hanno consentito di identificare e denunciare per minaccia aggravata, lesioni aggravate, porto di armi e strumenti atti ad offendere, il 52enne campano. Lo stesso, infatti, poco dopo l’aggressione, si era dato alla fuga alla guida della sua autovettura, rinvenuta dai carabinieri abbandonata e incidentata. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto un punteruolo in metallo di circa 30 centimetri, un coltello da cucina delle stesse misure e una chiave inglese, riconosciuta dalla vittima come quella utilizzata nell’aggressione subita. Sono in corso approfondimenti investigativi per cercare di chiarire meglio la dinamica dei fatti e soprattutto il movente che non si esclude possa essere legato a questioni finanziarie.

Paola Pieragostini