Assemblea pubblica con l’Officina Trenino

Prendendo spunto dalla presentazione di "Drago" manuale di resistenza urbana i responsabili del centro sociale autogestito Officina Trenino 211 promuovono alle ore 21 di oggi nella piazza Bambinopoli un’assemblea pubblica, quale strumento per leggere la città. Si vuole indagare sui profondi cambiamenti vissuti sia da un punto di vista economico che sociale. La politica è stata capace di guidare i mutamenti, oppure ha finito con il favorire la staticità se non il regresso Il libro: "Drago, Lotta e città - Manuale di resistenza urbbana", nato dall’esperienza e dal confronto di chi vive quotidianamente il territorio. Secondo il CSA: "negli ultimi anni Porto San Giorgio è cambiata: più vuota, più cara, meno accessibile. Abitare in città è diventato un atto di resistenza. Questo manuale nasce da un’urgenza: raccontare quello che sta succedendo e proporre alternative concrete. Il volume affronta temi centrali per il presente e il futuro della città: casa e affitti, spiagge e rifiuti, turismo e cultura, spazi pubblici, comunità e immaginari. Non si tratta di un programma elettorale, ma di un invito al confronto e all’azione. una città non è un prodotto da vendere, ma un luogo da abitare, condividere e difendere.