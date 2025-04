Minicucci: "È un orgoglio giocare al Del Duca"

Ieri sono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli, in attesa di affrontare domenica alle 15 allo stadio Del Duca, il Chieti, terzo in classifica. A raccontare l’umore della compagine del patron Graziano Giordani dopo la bella vittoria conquistata ad Ancona, è stato il numero 10 bianconero, Manel Minicucci autore del gol del raddoppio allo stadio ‘Del Conero’.

Manel fondamentale la vittoria ad Ancona: che partita è stata? "Con una cornice del genere e con un pubblico caldo, dovevamo affrontare la partita con coraggio e personalità, e così è stato. Abbiamo impattato benissimo la gara, siamo stati bravi a soffrire nei momenti in cui gli avversari hanno tenuto il pallino del gioco. Questi ambienti tirano fuori il meglio di noi come gruppo e come singoli".

L’Atletico nell’ultimo periodo ha raccolto meno rispetto a quanto costruito: momento superato? "Purtroppo nel calcio spesso il risultato finale non rispecchia la prestazione e quest’anno è successo più volte. Nonostante ciò la nostra forza è stata quella di non snaturarci e credere nella nostra filosofia e nelle nostre qualità anche quando i momenti non giravano a nostro favore".

È tornato al gol dopo tanto tempo: ci voleva? "L’astinenza dal gol per un attaccante è come un veleno che si insedia lentamente, sta a te essere consapevole delle tue capacita come antidoto anche quando non si trova la marcatura sul tabellino. Poi c’è il gruppo che mi ha sempre sostenuto, ogni singolo ragazzo di questa famiglia lo ha fatto".

Le prossime tre partite casalinghe si giocheranno al Del Duca: un orgoglio per una società giovane come l’Atletico e anche per voi ragazzi? "È un orgoglio e un sogno che si realizza, per tutti noi? Quando ci è stato comunicato l’emozione era palpabile nell’aria, sono proprio emozioni quelle che mi piacerebbe far provare a tutti coloro che vorranno venire domenica a vederci, perchè Ascoli ama lo sport e il calcio e con il Chieti sarà una prima esperienza: sarebbe bello avere il sostegno della città".

Valerio Rosa