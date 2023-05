Misericordia in prima linea Bei: "Un 2022 molto positivo"

Si è tenuta l’assemblea annuale della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio che ha approvato il bilancio 2022 e confermato le linee direttive dell’associazione per l’anno in corso. All’incontro ha partecipato il direttivo della Misericordia guidato dal Governatore Cristiano Bei, oltre ai soci iscritti, volontari, dipendenti, ragazzi del servizio civile, medici e infermieri, alcuni sindaci della media Valtenna e don Pierluigi Ciccaré correttore spirituale dell’associazione. "È stato un 2022 molto positivo – spiega Cristiano Bei –. Siamo tornati a una stato di normalità pre Covid, con l’associazione che è cresciuta in termini di servizi e di volontari attivi. Abbiamo mantenuto la nostra presenza sul territorio in occasione di molte manifestazioni, ricordo il progetto di Misericordia Academy, i corsi di formazione al Pronto soccorso, abbiamo aderito all’operazione ’Disevac’ per l’accompagnamento dei profughi ucraini in fuga dalla guerra nelle strutture di accoglienza in Polonia; presentato il progetto Smart Village in collaborazione con alcuni enti locali e rivolto alle persone over 75 del territorio. A questo si aggiunge il nostro impegno alla ristrutturazione della chiesa di nostra proprietà all’interno del cimitero comunale". Fra trasporti sociali, interventi di emergenza, presidio alle iniziative e manifestazioni del territorio, la Misericordia di Montegiorgio nel 2022 ha compiuto oltre 9.000 servizi e percorso con i sui mezzi circa 450.000 chilometri. Durante la serata è stata consegnata una stampa del ‘700 a don Pierluigi Ciccaré, per festeggiare la ricorrenza del sui 50 anni di sacerdozio, certificati di benemerenza ai volontari che si sono distinti nel servizio durante l’emergenza Covid oltre alla consegna della ‘Stella al Merito della Carità’ ai volontari con 30 anni di servizio all’interno della Misericordia. È stato anche festeggiato Gino Pacioni, volontario ormai non più attivo ma sempre vicino all’associazione che ha festeggiato 90 anni. "Voglio cogliere l’occasione – termina Bei – per ringraziare tutti i volontari, i dipendenti, le associazioni e aziende del territorio che a vario titolo contribuiscono a sostenere la Misericordia permettendo di svolgere un servizio indispensabile per il territorio".

a. c.