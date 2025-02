Monte Vidon Corrado, doppio appuntamento con la cultura

Fine settimana intenso a Monte Vidon Corrado organizzato dal Centro studi Licini in collaborazione con il Comune. Oggi 15 febbraio alle 10 al Teatro comunale secondo incontro del progetto Pac (Piano per l’Arte Contemporanea 2024). Marco Bazzini, responsabile scientifico dell’Archivio Isgrò, terrà una lectio su ‘Emilio Isgrò: la formica e la parola’. La conferenza accompagna l’acquisizione da parte del Comune di Monte Vidon Corrado, grazie alla vincita del bando Pac con un progetto di Daniela Simoni, del dittico di Emilio Isgrò, realizzato in occasione della mostra ‘Emilio Isgrò. Lettere’ tenutasi nel polo liciniano di Monte Vidon Corrado nel 2018. L’opera, allestita in una sala dedicata negli spazi espositivi della cantina della Casa Museo, entra così a far parte della collezione permanente della Casa Museo Licini.

Nelle due grandi tele un corteo di formiche assume le forma delle iniziali di Osvaldo Licini: si tratta di una delle tante possibili varianti che nel tempo ha assunto la cancellatura, modalità espressiva inaugurata da Isgrò nel 1964 nel contesto della sperimentazione verbo-visuale. Bazzini è storico e critico d’arte, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino e l’Isia Design di Firenze. Mentre domani 16 febbraio alle 17.15, in collaborazione con il Centro culturale Aps di Potenza Picena, si terrà un finissage della visitatissima e molto apprezzata mostra di Magdalo Mussio. La visita guidata dei curatori Daniela Simoni e Stefano Bracalente sarà intervallata da interventi musicali in mostra del talentuoso violoncellista Davide Moretti. Laureato al conservatorio Rossini di Pesaro, vincitore di borse di studio e concorsi internazionali, Moretti suona in gruppi e orchestre da camera, dove ha avuto la possibilità di collaborare con alcuni musicisti di risonanza internazionale. Pe5 info 334-9276790.

a.c.