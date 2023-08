Montefortino: Accelerazione sulla Ricostruzione Post-Sisma

Tutti al lavoro negli uffici comunali di Montefortino per chiudere le pratiche dell’ordinanza 137 e consentire di mettere a terra opere per circa 44 milioni di euro. Il sindaco del centro montano Domenico Ciaffaroni sta spingendo per chiudere le numerose pratiche che consentiranno di dare una concreta e sostanziale accelerata alla ricostruzione post sisma. "Come stabilito dal Commissario per la ricostruzione Guido Castelli – spiega Ciaffaroni – gli uffici comunali hanno lavorando a ritmo incessante, infatti, domani (oggi per chi legge), scadrà il termine dell’ordinanza 137, che prevede la presentazione della pratiche della ricostruzione post sisma. Stiamo parlando di un periodo normalmente destinato alle ferie, ma tutti i dipendenti con grande spirito di responsabilità sono rimasti a lavoro per consentire di completare tutte le pratiche. Nel caso di Montefortino parliamo di progetti per un valore complessivo di circa 44 milioni di euro. Opere di varia natura, ma tutte importanti per ridare vitalità al paese e alle sue frazioni. In questi progetti ci sono opere di riqualificazione urbana per il centro storico, per le frazioni a partire da Rubbiano, la sistemazione di strade che presentavano anche problemi di dissesto idrogeologico, ma anche programmi specifici per rilanciare il turismo e l’economia della zona come la strada, il parco e il camping di Colmartese e molto altro ancora. Opere che avranno una grande importanza strategica per Montefortino sia per gli abitanti ma anche per rilanciare un sistema economico e turistico".

a. c.