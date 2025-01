Must, è scontro su aperture e costi

Ormai minoranza e maggioranza si parlano attraverso i rispettivi giornalini o con con qualche scontro dialettico in consiglio. Così accade che Avanti Montegranaro/Pd solleva criticità puntualmente smentite dal sindaco Endrio Ubaldi. Sul turismo, il focus è sulla gestione delle aperture del Must (Museo della storia e delle tradizioni) con i consiglieri di minoranza che esprimono "perplessità legittime considerando che il museo appena inaugurato è disponibile per sole due ore e mezza a settimana, solo su prenotazione: è la cartina di tornasole di quanto la progettualità amministrativa sia un navigare a vista. Un museo che ha impegnato fondi importanti delle casse comunali dovrebbe essere aperto, per attrarre i visitatori e non una sorta di club privé esclusivo su appuntamento". Infine, il Pd riconosce "l’aiuto prezioso e apprezzabile dell’associazione (Arkeo, ndr) che si prodiga, volontariamente, per la gestione e a cui va il nostro plauso più sincero, ma questo non deve essere uno scudo per le negligenze di chi è pagato per amministrare il Comune". Ubaldi ringrazia chi ha voluto e si è adoperato per la struttura museale e chi, dalla sua inaugurazione, "ha garantito aperture e centinaia e centinaia di visite, molte delle quali da fuori città".

Sui costi del Must: "Tirano i numeri al lotto: prima scrivono 100mila euro, poi 80mila. La somma esatta comprensiva delle spese di progettazione è 85mila euro, spalmata su 3 annualità di bilancio dal 2022, con una parte considerevole destinata all’acquisto di materiale necessario per allestimento, interventi tecnici di impiantistica, muratura e tinteggiatura. Il materiale esposto è stato in gran parte donato e solo in minima misura acquistato". Oltre a ringraziare Arkeo "i cui volontari stanno continuando ad offrire un servizio molto apprezzato accompagnando chi chiede di visitare il museo",

Ubaldi puntualizza che "fino a ottobre, grazie all’Ufficio turistico, le visite sono state possibili 3 giorni a settimana. Fino ad aprile, essendo chiuso l’Ufficio, le visite sono su prenotazione e il giorno dedicato all’apertura è il sabato pomeriggio". Botta e risposta che rientrano nel gioco delle parti con Avanti Montegranaro/Pd che rivendica di svolgere il suo ruolo di opposizione "per cui non si tacci di ‘bullo’ chi lavora come è stato chiamato a fare dalla popolazione" e un Ubaldi dispiaciuto per "polemiche del tutto infondate e pretestuose, che mettono in cattiva luce il Museo".

Marisa Colibazzi