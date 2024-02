Nasce sul web ’Visit Porto. Sant’Elpidio’

Cambiano nome e veste i profili social dell’Assessorato al turismo. Ieri le pagine Facebook e Instagram hanno cambiato denominazione in ‘Visit Porto Sant’Elpidio’. Le pagine, aggiornate quotidianamente, superano i 15mila followers e contribuiscono a promuovere l’offerta turistica e culturale della città. Vi vengono pubblicati eventi e iniziative, in ambito culturale, sociale e turistico, organizzati o patrocinati dal Comune, che contribuiscono ad animare la città. Oltre agli appuntamenti, si possono trovare informazioni utili sui luoghi da visitare, attrazioni, ristoranti, attività commerciali e ricettività. "Le pagine social dell’Assessorato sono uno strumento prezioso per veicolare le tante attività e proposte – afferma l’assessore alla cultura e turismo Elisa Torresi -. Vogliamo continuare a utilizzare questi canali che hanno già un seguito consistente, abbiamo pensato fosse arrivato il momento di ‘rinfrescare’ nome e simboli, per raggiungere un pubblico sempre più numeroso". Un ringraziamento va al consigliere Giorgio Marcotulli "per il contributo dato nell’individuare la soluzione grafica più piacevole e accattivante". L’invito della Torresi è di cominciare a seguire questa nuova pagina turistica.