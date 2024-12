Natale austerity a Sant'Elpidio a Mare: luminarie parsimoniose ed eventi a chilometro zero

Luci a profusione in ogni città e paesello per illuminare il Natale, ma non a Sant’Elpidio a Mare dove, come lo scorso anno, il Natale è all’insegna dell’austerity, con un ricorso parsimonioso alle luminarie, con eventi a chilometro zero per il Comune che ha concesso solo patrocini onerosi indiretti. Un Natale morigerato perché le casse dell’ente sono in forte affanno e impongono alla gestione commissariale di stringere i cordoni della borsa.

"Le iniziative proposte sarebbero tutte meritevoli di accoglimento – scrive la Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, nella deliberazione relativa alle iniziative natalizie proposte dalle associazioni cittadine e patrocinate dal Comune –, tuttavia alla luce delle esigenze di bilancio, occorre effettuare una riponderazione delle stesse, mediante accoglimento delle sole richieste di patrocinio indiretto".

E’ vero che non vengono concessi patrocini onerosi, ma la collaborazione del Comune "è da considerarsi concessione di vantaggi economici ‘indiretti’ che hanno comunque un valore economico".

Oggi, all’auditorium ‘Giusti’, spettacolo di improvvisazione con la compagnia Rishow (ore 21,15). Domani, in Piazza Mazzini, ‘Casette before Christmas 2024, mercatini, animazione, stand gastronomici, gara del frustingo, mostra d’arte (dalle ore 10). Il 19 dicembre, festa di Natale del Cag Baraonda di Cascinare (dalle ore 15) e il 20 sarà in festa il Cag Wonder di via Cunicchio (dalle ore 15). Il 21 dicembre, in Comune ‘Arriva Babbo Natale’ laboratorio per famiglie (ore 15,30); alle 17, la mostra Echi di Natività (sede Associazione Santa Croce), al Cicconi, ‘Processo al Natale,’ a cura dell’Acr (ore 21), mentre nella chiesa San Giovanni Battista, Concerto della corale Vocinsieme (ore 21,15). Il 22, a Casette, la Christmas Run, corsa in costume natalizio; al Cicconi (ore 16), Concerto di Natale con le bande di Sant’Elpidio a Mare e M.S.Pietrangeli. Il 23 dicembre, teatro per ragazzi a cura de Lagrù al Cicconi. Dal 27 al 30 dicembre, al ‘Giusti’ Piero Massimo Macchini in ‘La gente mormorano’ (replica il 3 e 4 gennaio). Il 29 dicembre, ‘Tutti in piazza. Festa del frustingo’ (Piazza Matteotti). Il 31 dicembre, Capodanno in casa Lagrù al ‘Giusti’. Il 3 gennaio Concerto della Schola Cantorum Santa Cecilia a Casette. Il 4 gennaio, Concerto per il nuovo anno della banda di Santa Caterina (in Collegiata); il 6 gennaio il Premio Elpidiense dell’anno (al Cicconi).