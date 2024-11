Marco Berducci ha la macelleria, in pieno centro, a Casette d’Ete, ha sempre seguito l’andamento dei lavori del nuovo ponte ma ne ha sentite talmente tante sui tempi che si allungavano sempre più e, rinvio dopo rinvio della riapertura, ha raggiunto il limite della tolleranza: "Genio Civile e politici non sono mai stati chiari. Nessuno lo è stato. Ci hanno fatto credere di tutto, dicendo che il ponte sarebbe stato riaperto a metà settembre, poi a ottobre, e ancora stiamo così. Dicono a metà dicembre? Non ci credo più. Hanno sfruttato il nuovo ponte per passerelle politiche e non voglio sentire più altre chiacchiere. Sappiano che le attività le hanno messe in ginocchio. Qui non passa più nessuno e per me non è per niente facile, ogni volta che alzo la serranda della macelleria, ho notevoli costi fissi da sostenere".