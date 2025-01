Oggi le befane in piazza del Popolo

Un evento unico che si rinnova da quasi 30 anni. Come ogni anno torna a Fermo, all’Epifania, il Congresso Interculturale delle Befane. Le vecchine con la scopa saranno di nuovo protagoniste in Piazza del Popolo oggi dalle ore 15.30 e la loro discesa dal Palazzo comunale inizierà alle ore 16. Oltre alle befane che potranno essere incontrate in piazza accanto alla pista di ghiaccio, ci saranno anche quelle acrobatiche che si caleranno appunto dal Municipio a cura del Cai (Club Alpino Italiano), che collabora sempre alla manifestazione. Befane che, in questo tanto atteso incontro con piccoli e le famiglie, faranno dono di caramelle, offerte dall’Amministrazione Comunale, a tutti i bambini. Un evento che vede come sempre la collaborazione sempre efficiente e la fattiva vicinanza delle associazioni che sono: Cai, Mondo Sommerso, i Centri Sociali di Campiglione, San Marco, Psiche 2000, i Musei di Fermo, Ludoteca Riù con la cooperativa Il Picchio e la Croce Verde. Attese come sempre famiglie e bambini, il pubblico delle grandi occasioni per l’ultimo evento di un Natale magico, il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alle Politiche sociali Mirco Giampieri hanno sottolineato che: "Il Congresso delle Befane è un appuntamento tradizionale in città, atteso, un evento coinvolgente e ricco di animazioni, grazie alla collaborazione del Cai, dei vari centri sociali e delle associazioni cittadine". La befana, stavolta insieme al Grinch, farà un passaggio speciale anche alla casa di Babbo Natale che pure oggi chiude i battenti, è al tunnel di viale Vittorio Veneto, nella suggestiva location allestita da contrada Campolege. L’evento è in programma dalle 15,30 alle 19,30, prima di chiudere una maratona di bellezza e di magia che ha accompagnato il dicembre fermano, per un Natale sempre più riconosciuto e riconoscibile.

Angelica Malvatani