"Oggi rapporti più informali tra docenti e alunni"

Giovanni Morelli e Giuliana Marziali, collaboratori dell’Istituto scolastico, interpreti dei mutamenti subiti dalla scuola. Com’è cambiato il rapporto tra studenti e docenti? "Il rispetto per i docenti era scontato – dice Giovanni – raramente mettevano in discussione le loro parole, mantenere la disciplina era più semplice. Oggi il rapporto è più informale, i ragazzi si sentono più liberi di esprimersi, non sempre in modo costruttivo". "Credo – aggiunge Giuliana – che sia diventato più umano. Gli insegnanti cercano di capire gli alunni e di instaurare un dialogo". E la disciplina? "E’ peggiorata – dice Giovanni –. Un tempo c’era più rigore e bastava uno sguardo per ristabilire l’ordine". Giuliana ritiene che sia cambiata la concezione di disciplina. Si punta sul confronto, che non tutti gli studenti sanno gestire. Cosa è cambiato nelle strutture scolastiche? "Anni fa c’erano solo lavagne e banchi di legno – ricorda Giovanni –. Ora abbiamo Lim computer, laboratori". "La scuola è più digitale e attenta alla sicurezza – fa eco Giuliana – l’evoluzione è evidente". Cosa riportereste della scuola di una volta? "Il senso di comunità – afferma Giovanni –. In passato la scuola era un luogo di incontro, ci si conosceva tutti. Oggi è dinamica e veloce, ma sarebbe bello ritrovare lo spirito che faceva sentire una famiglia.". Giuliana conclude: "Riporterei la semplicità. I ragazzi ora hanno tutto, ma sono stressati. Più contatto umano e meno tecnologia farebbe bene". Classe III C