Olimpionici per i ragazzi dell’Isc Cestoni

L’entusiasmo di oltre 400 studenti dell’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio hanno gremito PalaGrotta per assistere a ‘Cinque Storie a Cinque Cerchi. Voci e volti del Sogno Olimpico’, evento organizzato dalla M&G Scuola Pallavolo nell’ambito delle iniziative del festival ‘Sportiva-Mente. Il Senso dello Sport per uno Sport di senso’. Gli alunni hanno potuto ascoltare il racconto delle esperienze olimpiche di cinque campioni: lo schermitore paralimpico Michele Massa, i campioni di ginnastica Carlo Macchini e Mario Macchiati, agli atleti della Yuasa Battery Grottazzolina Danny Demyanenko e Oleg Antonov. Brillante e incisiva la conduzione di Riccardo Minnucci. A fare gli onori di casa il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi e il presidente della M&G Scuola Pallavolo, Rossano Romiti, a testimoniare il solidissimo e crescente rapporto con il territorio che la società, quest’anno protagonista in Superlega. "Sono contento di aver potuto condividere la mia esperienza con questi ragazzi – ha raccontato Michele Massa - dalle piccole cadute alle gioie, vissute tutti quanti insieme". A lui si sono aggiunte le testimonianze di Carlo Macchini e Mario Macchiati. "Bisogna dare valore al lavoro, alle rinunce e ai sacrifici – ha sottolineato Macchini – credendo sempre in se stessi perché un ostacolo che ci sembra insormontabile magari poi riusciamo a superarlo". "Io posso portare qui la mia esperienza e cosa ho fatto per raggiungere i miei traguardi – dichiara Macchini -. Ma ognuno ha davanti il suo percorso e la sua strada. E’ questo lo stimolo per affrontare la propria avventura sportiva".