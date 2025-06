Operaio cade da una tettoia e vola per 5 metri: arriva l’eliambulanza

Sant’Elpidio (Fermo), 18 giugno 2025 – Stava lavorando in un cantiere in pieno centro storico, in un cortile interno a un palazzo di Corso Baccio (a due passi dalla piazza Matteotti) quando, intorno alle 15, per cause che sono in corso di accertamento, un operaio di nazionalità straniera, di circa 25- 30 anni, è caduto dalla scala che aveva appoggiato ad una piccola tettoia e che deve essere scivolata, facendolo cadere da un’altezza di circa 4-5 metri, riportando lesioni e contusioni soprattutto sul viso.

A rinvenire l’uomo steso a terra, una signora che ha subito allertato due giovani, forse colleghi dell’infortunato, che si trovavano poco distanti e che sono subito intervenuti sul posto. Il ragazzo è rimasto sempre piuttosto cosciente ma viste le sue condizioni e vista la dinamica dell’infortunio, i sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai militi della Croce Azzurra hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto, per accertare la dinamica dell’infortunio anche i carabinieri della locale stazione oltre a personale dell’ufficio tecnico comunale visto che, attiguo al punto in cui si è verificato il fatto, c’è un cantiere sulla parte posteriore della Basilica della Misericordia (che è di proprietà del Comune) che, tuttavia, non sarebbe collegato all’accaduto, tanto che dovrà essere chiarito anche per conto di chi il trentenne stava lavorando in quel punto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ad aprire il campo sportivo ‘Montevidoni’ per far atterrare l’eliambulanza, caricare il giovane operaio, prima di ripartire alla volta di Ancona.