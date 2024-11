Palio dei Comuni, è iniziata la sfida

E’ ufficialmente partita la sfida per la 36esima edizione del Palio dei Comuni che si correrà domenica all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. Ieri sera presso il salone dell’impianto ippico si è svolta la cerimonia di gala per gli abbinamenti che hanno decretato le tre batterie eliminatorie abbinate ai 26 comuni partecipanti, presenti sindaci, amministratori, comitati e proprietari dei cavalli che oltre alla passione per l’ippica hanno sfoderato la proverbiale scaramanzia e anche qualche battutina a doppio senso verso i rivali di sempre. Una gara di Gruppo uno seguita a livello continentale da tutti gli appassionati di questo sport, oltre ad essere una vetrina di promozione per tutte le Marche. A presentare la serata Mauro Galandrini, Mirko Marini insieme a Lucia e Livia Zanardi, presenti in sala anche Alessia e Salvatore Mattii, componenti del direttivo della società che gestisce l’ippodromo San Paolo. In circa 40 minuti è stata disegnata la griglia delle tre batterie ad eliminazione. Nella Prima Batteria: 1) Fermo abbinato a Joyner Sport; 2) Servigliano con Calima Di Poggio; 3) Lanciano con Ziguli Dei Greppi; 4) Francavilla d’Ete con Dany Capar; 5) Montappone con Zinko Top; 6) Rapagnano con Assia Luis; 7) Porto San Giorgio con Dani Prav e 8) Corridonia con Dakovo Mail. Nella Seconda Batteria ci saranno: 1) Gualdo Tadino abbinato a Eletta Star; 2) Falerone con Oscar La; 3) Montegranaro con Ideal San Leandro F; 4) Civitanova Marche con Bengurion Jet; 5) Montegiorgio con Akela Palm Ferm; 6) Loreto con Altaseta Del Pino; 7) il trittico dei comuni di Amatrice – Arquata del Tronto e Camerino con Doc Indal e 8) Girolamo F con Grottazzolina. Nella Terza batteria sono confluiti: 1) Petritoli abbinato a Eclat De Gliore F; 2) Macerata con Cuba Del Duomo; 3) Porto Sant’Elpidio con Blind Date D; 4) Belmonte Piceno con Click Bait Us; 5) Monte Urano con Caronte Trebì; 6) Magliano di Tenna con Callisto; 7) Jesi con Life Itself Ca e 8) Assisi con Castaldo Cas. "La passione campanilistica della sfida – spiega Alessia Mattii - è il cuore pulsante del Palio dei Comuni, un evento sportivo che va oltre la gara. Ogni edizione arricchisce le Marche di valore, costruendo un ponte con il mondo". Accederanno alla finale, i primi quattro cavalli di ogni singola batteria. Il programma partirà domenica 10 novembre 12,30, alle 15 ci sarò la sfilata del corteo, a cui seguirà la benedizione del Palio e l’avvio delle gare.

Alessio Carassai