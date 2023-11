Palio dei Comuni. Molto più di una corsa

Il Palio dei Comuni è entrato nel vivo. L’appuntamento all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio è per domenica prossima, le grandi manovre sono state fatte (il servizio a pagina 17). Giovedì la cerimonia degli abbinamenti, alcuni Comuni sono già ricorsi alla formula della trattativa privata per ingaggiare i trottatori più in forma del momento. Quindi la ’cena della giubba’. Poi la parola passerà alla pista. Un evento che è molto più di una semplice corsa al trotto. Unisce l’arte equestre con la cultura e la prmozione del territorio. Giunto alla 35esima edizione, si è guadagnato fama e prestigio nel corso degli anni, consolidandosi come uno degli eventi più importanti nel calendario ippico nazionale e internazionale. E a noi non resta che godercelo.