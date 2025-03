Pericoli del web e disagio giovanile. I carabinieri a colloquio con gli studenti

Famiglie, scuola, istituzioni e forze dell’ordine: tutti insieme per affrontare le sfide dell’adolescenza con particolare attenzione all’uso consapevole dei device digitali e dei social network. Intorno a queste tematiche ormai strettamente legate alle sfide educative e sociali dell’adolescenza si sono ritrovati nel liceo scientifico Onesti relatori che si sono confrontati intorno al titolo dell’evento: ‘Disagio della società e disagio dei minori’. Un incontro a più voci, cui ha partecipato un pubblico composto da numerosi genitori "che erano i principali destinatari cui si volevano fornire preziosi contributi educativi per gestire l’adolescenza dei figli, per conoscere e prevenire i rischi insiti in un uso inappropriato di dispositivi digitali e in una frequentazione poco accorta del mondo social" dice Paolo De Angelis, segretario regionale del Sim (Sindacato italiano militari) Carabinieri Marche che ha organizzato un evento fortemente condiviso dal dirigente scolastico Emiliano Giorgi, dal suo staff e dalla prof Di Simone.