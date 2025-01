Permessi per la pesca con le nasse

Pesca professionale delle seppie mediante nasse e apparecchi simili. Le istanze, corredate dalla documentazione prevista dovranno essere presentate nella sede dell’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, unitamente ai documenti di bordo delle relative unità autorizzate, in regolare corso di validità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 28 febbraio 2025. Le istanze in questione potranno essere presentate personalmente a mano, ovvero via p.e.c., all’indirizzo cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it ovvero via e-mail all’indirizzo ucportosangiorgio@mit.gov.it. Si comunica, altresì, che il giorno giovedì 6 marzo 2025, dalle ore 15:30 si terrà il sorteggio per l’assegnazione delle zone di pesca presso la sala Consiliare del Comune di Porto San Giorgio. L’avviso è firmato dal comandante del circomare sangiorgese, tenente di vascello Angelo Picone.