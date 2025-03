Poste, numeri record grazie a ‘Polis’

Numeri da record nel Fermano grazie al progetto ‘Polis’ di Poste Italiane. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica Amministrazione in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, Polis ha contribuito a ridurre il gap infrastrutturale tra piccoli centri e città, con servizi digitali apprezzati dai cittadini. Sono 22 gli uffici postali della provincia di Fermo nei quali è possibile a oggi usufruire dei servizi ‘Polis’, fra cui i certificati anagrafici, stato civile, certificati previdenziali come il ‘Cedolino Pensione’ la ‘Certificazione Unica’ e altro. I cittadini residenti in comuni come Monterinaldo, Smerillo, Ortezzano, ma anche Monte Vidon Corrado o Montelparo, non dovranno più percorrere grandi distanze per ottenere i certificati desiderati perché troveranno tutto all’ufficio postale. I servizi vengono erogati nell’ufficio postale sia attraverso gli sportelli, sia in modalità digitale con totem innovativi (nel Fermano ne sono disponibili 5), grazie ai quali i cittadini, con l’utilizzo della Carta d’identità elettronica o dello Spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse.

Inoltre grazie a ‘Polis’ sono stati realizzati tre impianti per il fotovoltaico a Sant’Elpidio a Mare, Porto San Giorgio e Montegranaro; sempre a Montegranaro, è stato attivato uno spazio Co-working la cui fruizione è aperta a privati, aziende e pubblica Amministrazione per rispondere alle esigenze del territorio.

"La provincia di Fermo è composta di 40 comuni di cui 36 con meno di 15.000 residenti – spiega Francesco Gentile, direttore di filiale della provincia di Fermo -. Il progetto ‘Polis’ riveste un’importanza straordinaria in quanto consente un rinnovo di quasi la totalità di uffici postali del territorio, integrando l’attuale offerta con i servizi della pubblica Amministrazione. Non dimentichiamo ‘Spazi per l’Italia’, che mette a disposizione aree per il coworking a Montegranaro, dove sarà possibile usufruire anche delle colonnine per la ricarica di mezzi elettrici installate e in fase di attivazione nel piazzale. Entro la fine del 2026 la filiale di Fermo si presenterà alla popolazione in una veste nuova, più moderna, accogliente e all’avanguardia". Molteplici gli obiettivi di ‘Polis’: semplificare la vita dei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

Alessio Carassai