Pro loco in vetrina a Ladispoli Squarcia: in tanti al nostro stand

"È stato un bel weekend di scambi con tanto di attestato per la nostra Pro loco". Il presidente Giorgia Squarcia esprime soddisfazione per la partecipazione alla Sagra del Carciofo Romano a Ladispoli. Stand preso letteralmente d’assalto dai visitatori nonostante la giornata di sabato rovinata dalla pioggia e rientro a casa con il furgone vuoto: "Già dall’apertura del venerdì il nostro stand con le tipicità sangiorgesi e del territorio è stato oggetto di attenzione per le olive all’ascolana, il ciauscolo e l’amandovolo – racconta il presidente Squarcia –. È la prima volta che questo dolce tipico viene portato a Ladispoli e debbo dire che è stato particolarmente gradito: li abbiamo venduti . Dobbiamo tipicizzare questo dolce perchè piace: il Festival Tipicità a Ladispoli ha spopolato. Già dal primo pomeriggio di domenica avevamo finito anche le scorte di olive all’ascolana".

L’uscita sulla riviera laziale è stata l’occasione per allacciare rapporti con altre realtà locali in vista di Pro loco in festa. "Innanzitutto tengo a ringraziare l’organizzazione di Ladispoli per l’attestato ricevuto – rilancia Giorgia Squarcia – perchè sono anni che Porto San Giorgio è presente. È stato un bell’evento in cui l’accoglienza e l’attenzione verso il nostro stand è stata fantastica. Nei giorni precedenti in tanti ci hanno scritto se era confermata la distribuzione di olive. Vuol dire che nel tempo abbiamo lasciato il segno". Infine i ringraziamenti. "A cominciare dal nostro consigliere Emiliano Cicchiné che da veterano ha guidato la delegazione – conclude il presidente – composta da Daniela Palucci, Marco Costi e un rappresentante della ditta De Carlonis che ha fritto le tipiche olive all’ascolana".