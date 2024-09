Prolungata la mostra di Irene Fenara ’Every breaking wave’

Visto il grande interesse, la mostra ’Every breaking wave’ di Irene Fenara, a cura di Matilde Galletti, al giardinetto della Cassa di risparmio, sarà prorogata fino al 30 settembre 2024. Sono aperte tre ulteriori visite guidate ad ingresso libero su prenotazione il mercoledì alle ore 18.30. Il progetto è costituito da una struttura che può essere interpretata come ‘chiesetta’ contemporanea. Si tratta di un prefabbricato da cantiere la cui facciata a capanna ricorda quella delle prime chiese cristiane e il cui aspetto ci colloca immediatamente in una dimensione in divenire e di ricostruzione. All’interno della struttura, è installato un monitor che riproduce un video estrapolato da telecamere di sorveglianza obsolete, lo sguardo meccanico dimenticato che diventa poetico.