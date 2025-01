Raccolta differenziata, le famiglie più virtuose saranno premiate

Sulla raccolta differenziata l’Amministrazione di Servigliano ha attivato le premilità per le famiglie più virtuose. Subito dopo l’istallazione delle isole ecologiche informatizzate che aveva raccolto subito buoni segnali in termini di percentuali per quando riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, il sindaco Marco Rotoni, aveva istituito con l’intento di mantenere alta l’attenzione della popolazione sui temi ambientali una sorta di classifica che avrebbe premiato le famiglie più virtuose. Nel mese di dicembre è stata ufficializzata la classifica, che ha evidenziato grande attenzione da parte dei cittadini. "I cittadini di Servigliano già dall’avvio della raccolta differenziata con le isole ecologiche informatizzate – spiega Marco Rotoni – avevano dimostrato sensibilità sul tema, e di questo va dato merito alla popolazione con ringrazio. Per cercare comunque di mantenere alta l’attenzione abbiamo pensato di istituire una sorta di classifica per le famiglie che hanno dimostrato attraverso i sistemi informatizzati di effettuare maggiore differenziata e istituire delle premialità per quelle famiglie. A fine dicembre sono state pubblicate le graduatorie e posso annunciare con grande soddisfazione che le famiglie serviglianesi si sono dimostrate molto attente su le principali voci: carta, indifferenziato, plastica e umido. Infatti, sono oltre 200 le famiglie su un totale di 1.000 nuclei familiari in paese che hanno superato la quota del 75% di differenziata. Per loro sono state pensate delle premialità, in realtà una cosa semplice che però può essere uno stimolo, più precisamente dei buoni spesa che si potranno spendere presso le attività commerciali di Servigliano". Un modo semplice per creare un circuito virtuoso, che oltre a salvaguardare l’ambiente sostiene l’economia locale.

a.c.