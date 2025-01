Raduni giovanili, allenamenti gemelli con 75 atleti e 26 tecnici

Il settore tecnico regionale della Fidal Marche ha dato il via alla nuova stagione di raduni giovanili con un evento che ha coinvolto sabato scorso 75 atleti e 26 tecnici. Gli allenamenti si sono svolti simultaneamente in due sedi: Ancona e Porto San Giorgio. Gli atleti, appartenenti alle categorie allievi, cadetti e ragazzi, hanno avuto l’opportunità di affinare le loro abilità nel mezzofondo e nei salti, in vista delle competizioni che si avvicinano. Nella cornice del campo Italico Conti di Ancona, 54 atleti e 19 tecnici hanno partecipato all’allenamento dedicato ai mezzofondisti. Parallelamente, a Porto San Giorgio, 21 atleti e 7 tecnici hanno lavorato sui salti. Prima dell’allenamento, i saltatori hanno effettuato test di valutazione sotto la supervisione del coordinatore Robertais Del Moro, coadiuvato da Sandro Bernardi, Riccardo Mariotti, Cesare Alesi e Giovanni Bettini.