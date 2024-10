Rapina farmacia armato di martello, arrestato poco dopo dai carabinieri

Fermo, 21 ottobre 2024 - Con un martello in pugno ha fatto irruzione nella farmacia San Tommaso, lungo la statale Adriatica, a San Tommaso di Fermo, ha minacciato la titolare e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Una volta arraffati i soldi, è uscito dai locali ed è fuggito alla guida di un’auto. La farmacista ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della titolare dell’esercizio che ha descritto il rapinatore come un giovane caucasico e di corporatura media. Una volta raccolti tutti gli elementi utili, compreso il modello della vettura utilizzata per scappare, i militari dell’Arma hanno fatto scattare la caccia all’uomo.

La fuga del malvivente è durata poco, visto che i carabinieri hanno bloccato, poco lontano dalla farmacia, un giovane che coincideva con la descrizione del rapinatore. Il giovane, di origini est europee, è stato sorpreso all’interno di un’auto di colore scuro che si stava aggirando ancora nei paraggi. Una volta fermato, il malvivente ha cercato di fuggire ma è stato prontamente neutralizzato dai militari dell’Arma. Subito dopo è scattata la perquisizione dell’auto dove è stato trovato il martello utilizzato per il colpo e parte della refurtiva. Il rapinatore è stato poi accompagnato presso il Comando provinciale per l’identificazione e le pratiche di rito. Quindi è stato rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani davanti al gip del tribunale di Fermo.