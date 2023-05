Rapina al titolare della gelateria a Grottazzolina: imboscata per l’incasso

Grottazzolina (Fermo), 24 maggio 2023 – Hanno atteso che effettuasse la chiusura e, mentre stava salendo in auto con l’incasso della giornata, lo hanno minacciato con un taglierino e si sono fatti consegnare tutto il denaro. La rapina è stata messa a segno ai danni del titolare della gelateria "Crema e Cioccolato" di via Enrico Fermi, in zona Papa Giovanni. Ad agire sono stati due uomini con il volto travisato e armati di taglierino.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle due di notte quando l’esercente aveva appena chiuso la gelateria e stava salendo in auto per tornare a casa. I due hanno agito in modo repentino: si sono avvicinati e hanno minacciato il titolare dell’esercizio commerciale, intimandogli di consegnare l’incasso della giornata che aveva con lui, circa 500 euro.

L’uomo non ha fatto resistenza, acconsentendo alle richieste dei rapinatori, che, una volta impossessatisi del bottino, si sono allontanati a piedi per poi raggiungere un’auto con la quale hanno perfezionato la fuga. Il titolare della gelateria, ripresosi dallo shock, ha subito allertato i carabinieri della Compagnia di Fermo che sono immediatamente intervenuti sul posto dando il via ad una lunga caccia all’uomo durata tutta la notte e tutt’ora in corso.

L’esercente, purtroppo, non ha saputo dare una descrizione precisa dei malviventi che hanno agito con l’ausilio del buio e con il volto coperto. Si tratta di due uomini di corporatura media che parlavano bene la lingua italiana. Gli investigatori dell’Arma hanno anche acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di un’attività commerciale vicina e stanno analizzando ogni singolo fotogramma per raccogliere ulteriori elementi sui rapinatori, con quale modello e marca di auto sono fuggiti ed eventualmente cercare di individuare il numero di targa.