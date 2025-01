Restyling del quartiere Faleriense

Sarà portato avanti per stralci l’intervento di rigenerazione urbana del quartiere Faleriense, questione di cui si era parlato parecchio anche in campagna elettorale e ora l’amministrazione Ciarpella ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche una prima tranche. "Stiamo facendo studi e verifiche di fattibilità per rivedere la viabilità nel suo complesso e le aree su cui intervenire – informa il sindaco Massimiliano Ciarpella – e divideremo il da farsi in varie parti, partendo da via Marina". Si tratta della la via che attraversa il popoloso quartiere e collega la Statale con il lungomare. "E, pensando a una revisione della viabilità di quella zona, dobbiamo anche elaborare una gestione diversa delle aree riservate a parcheggio perché dobbiamo pensare ad aree che devono essere in grado ed essere funzionali anche alla sosta". L’intenzione è di intervenire su questi aspetti e, da ultimo, di concentrarsi sul lungomare. "Abbiamo previsto di investire in questa operazione 1milione di euro nel primo anno (un altro milione nel secondo anno, 3 milioni nel terzo anno, ndr) e pensiamo in questo lasso di tempo di intercettare qualche forma di finanziamento, o di cofinanziamento, sulla rigenerazione e riqualificazione urbana in quanto andremo a incidere sia sull’aspetto urbanistico e architettonico, sia su quello commerciale per dare linfa a questa parte della nostra città". Al riguardo, l’intenzione dell’amministrazione è di sfruttare le progettualità che saranno messe in campo nel Pug (Piano Urbanistico generale), nel Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e il piano per la mobilità urbana, "tutti strumenti per i quali nell’anno appena trascorso abbiamo centrato importanti risultati in termini di finanziamenti regionali".

Riguarda il quartiere San Filippo (dalla parte opposta della Faleriense rispetto alla ferrovia) l’avvenuta riqualificazione di Via Martiri delle Foibe, intervento atteso da anni e anni dai residenti e di cui l’amministrazione Ciarpella ha seguito la parte finale (utilizzando anche un finanziamento regionale per completare l’intervento), mentre la precedente amministrazione Franchellucci aveva dovuto affrontare, e sbrogliare, una serie di problematiche legate all’ampliamento della strada, sfociate anche in annosi contenziosi con i privati. L’inaugurazione, stata prevista un paio di settimane fa, è stata rinviata e la data non è stata ancora fissata.

m.c.