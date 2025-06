"Rifiuti, stesso servizio e più costi"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, con i consiglieri Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti, Elvinia Minnoni e Luigi Ripani chiedono delucidazioni all’Amministrazione sul progetto di gestione della raccolta rifiuti. Il consigliere Claudio Ferracuti, alcuni mesi fa aveva richiesto copia dei ‘Progetto del servizio di raccolta’, documento che è stato visionato di recente, tanto che il 21 maggio, il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale. "Leggendo le condizioni e le attrezzature prevista dalla relazione tecnica alle pagine 28,29 e 30 – spiega Claudio Ferracuti – del progetto di gestione, saltano fuori a nostro avviso delle anomalie. I nuovi bidoni consegnati alle famiglie per la raccolta e smaltimento delle varie tipologie di rifiuto: carta, plastica e metalli, vetro e secco avrebbero dovuto riportare la dicitura ‘Comune di Montegiorgio’ che invece non compare. Il servizio è rimasto il medesimo, ma i costi sono aumentati". a.c.