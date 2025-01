Rivoluzione parcheggi a Fermo, tra centro e ospedale 500 stalli gratis

Fermo, 3 gennaio 2025 – Nel 2024 per parcheggiare a Fermo avevi bisogno di una monetina, di una buona memoria per ricordarti il numero di targa, tempo e voglia per raggiungere la macchinetta e riportare indietro il tagliando. Nel 2025 tutto questo non serve più, è partita ieri una piccola grande rivoluzione che cambierà le abitudini di residenti e visitatori e già lungo viale Veneto ieri se ne vedevano i primi risultati.

Addio sosta a pagamento, liberi 500 stalli, per lo più in centro storico ma anche intorno all’ospedale Murri, per favorire chi vuole fare shopping, chi ha scelto di vivere dentro le mura storiche, per creare movimento. Il sindaco Paolo Calcinaro era proprio sulla strada nuova ieri mattina, sotto i cartelli corretti per l’occasione, bloccate le macchinette per il pagamento che dovranno essere aggiornate per chiarire la situazione, visto che in tanti ieri mattina cercavano nervosamente di pagare: “Come per tutte le novità ci vuole un minimo di adattamento, spiega il sindaco, ci abbiamo lavorato tanto con l’assessore alla viabilità Mauro Torresi. Crediamo possa essere una misura importante e per quanto ci riguarda anche permanente”.

Il primo mese sarà tutto libero, senza nemmeno il disco orario, per provare a capire poi le diverse esigenze e la necessità di tarare gli spazi: “Stiamo immaginando il disco orario solo per alcune zone, una parte di piazzale Carducci ad esempio o alcune zone dedicate ai residenti che ovviamente avranno i permessi. Studieremo ogni zona e vedremo come fare, mi piace pensare ad esempio ad una convenzione con i musei, per chi compra il biglietto ci mettiamo anche la deroga al disco orario. Sono tutte idee che metteremo a punto insieme all’assessore Torresi, intanto mi piace salutare l’inizio del nuovo anno con questa rivoluzione”.

Liberi anche i parcheggi di competenza del comune intorno all’ospedale Murri, su via Murri appunto, ma anche l’area Vallesi, con i suoi 100 posti, via Ognissanti, piazzale Santoro: “Lasciamo a pagamento largo Ciferri, solo al mattino, per garantire l’afflusso al tribunale, mentre restano a pagamento i due parcheggi di competenza della Ast e di un privato vicino all’ospedale. Da parte nostra rinunciamo ad un introito di 50 mila euro ma è una misura che speriamo faccia capire la vicinanza che vogliamo dimostrare al centro storico, ai suoi residenti, ai commercianti, a chi deve andare in ospedale. Non è più tempo di aree sosta blu, a Fermo il parcheggio è gratis e crediamo possa essere un gesto utile e davvero apprezzato”. Chi arriva e non deve pagare ringrazia e va volentieri in piazza, per questi ultimi giorni delle feste.