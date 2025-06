Rogo di sterpaglie: grazie ai vigili del fuoco nessun disastro

Incendio in contrada Lame di Torre San Patrizio, i vigili del fuoco intervengono con due mezzi e in pochissimo tempo ristabiliscono le condizioni di sicurezza. La chiamata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo è arrivata intorno alle 9,30 di mattina, stando ad una prima ricostruzione dei fatti si tratta di una zona fuori dal centro abitato dove era stato accatastato del materiale inerte: scarti di pulizia di giardini e sterpaglie, oggetti danneggiati, purtroppo anche alcuni prodotti di plastica e neumatici usurati che qualcuno aveva smaltito impropriamente tanto che un fumo denso e nero si era sollevato in cielo divenendo visibile anche a chilometri di distanza, fumo che aveva messo in allerta i residenti della zona. Non si conosce ancora la dinamica che abbia portato all’innesco, se si tratta di un episodio accidentale o di altra natura, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e il sindaco Luca Leoni. I vigili del fuoco in pochissimo tempo hanno domato le fiamme, che si sono propagate anche ad alcuni alberi e alle sterpaglie della zona, fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.