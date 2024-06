Samb, è Valerio Baldassi il primo acquisto

Slitta la fumata bianca tra la Samb e Luca Faccioli. Ieri si è svolto il summit che si pensava potesse essere quello decisivo. Ed invece ecco il rinvio alla prossima settimana. Eloquente la nota stampa del club del Riviera delle Palme. "Nella giornata odierna – si legge – si è tenuto un nuovo e positivo incontro tra il presidente Vittorio Massi ed il direttore generale Luca Faccioli, con le parti che hanno compiuto un ulteriore step in avanti rispetto al vertice tenutosi mercoledì scorso a Milano. Previsto ora un altro e decisivo aggiornamento nei primi giorni della prossima settimana". Intanto è Valerio Baldassi il primo nuovo acquisto della Samb. 25 anni a novembre, l’attaccante laziale nella passata stagione ha militato nell’Ischia collezionando 28 presenze e mettendo a segno dieci reti e cinque assist. Si tratta di una punta esterna veloce, con un buon fiuto della porta. Baldassi ha militato anche nella Salernitana Primavera e nel campionato 2022-2023 nel Real Monterotondo, sempre in D, realizzando tredici reti. Manca ancora l’ufficializzazione ma dal Lazio fanno sapere che la trattativa è ormai ben definita. Alessandro Zoboletti lascia la Samb. Sulle tracce del terzino classe 2006 ci sono Pineto e Rimini con i romagnoli che sembrano al momento in vantaggio. "Sto ancora valutando – dice Zoboletti – ma vorrei fare un’esperienza tra i professionisti. Non ho ancora deciso la destinazione ma sarà sicuramente un altro anno di soddisfazioni e maturazione. Sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di coronare un sogno e cioè giocare con la Samb, la mia squadra del cuore. Ora, però, è il momento di vivere una nuova esperienza. Lascio una porta aperta al club rossoblù ma ho tanta voglia di imparare ancora e di mettermi in gioco".

La società rossoblù sta lavorando anche sulle riconferme. Simone Paolini è uno dei calciatori della passata stagione che potrebbe restare. Il centrocampista sambenedettese è mosso da tanta voglia di rivincita dopo una stagione costellata di infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo e soprattutto il rendimento. Rogo Ballarin. I tifosi della Samb si ritroveranno questa sera alle 18.30 nel piazzale Stefano Borgonovo per onorare la memoria di Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni, morte nel rogo del Ballarin il 7 giugno 1981, 43 anni fa. "E’ la data più triste per la nostra tifoseria -scrivono i supporters rossoblù- l’anniversario della tragedia che tolse la vita a Carla e Maria Teresa e lasciò segni indelebili sulla pelle di molti e nel cuore di tutta la città. Gli anni che sono passati non hanno cancellato il ricordo e, anche se per colpa delle scelte folli di questa amministrazione i gradoni teatro di questa tragedia e simbolo della nostra tifoseria non ci sono più, anche quest’anno ne terremo in vita la memoria".

Benedetto Marinangeli