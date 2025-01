’San Giorgio in...canto’, il regolamento e le domande per partecipare

Il Comune ci fa avere il regolamento di partecipazione alla terza edizione del festival "San Giorgio in...canto". Il Festival è diviso in tre categorie: piccoli dai 10 anni ai 17 compiuti; ragazzi dai 18 anni ai 30 compiuti, adulti dai 31 senza limite di età. Saranno ammessi massimo 20 concorrenti. La manifestazione si svolgerà il 21 e 22 marzo nel teatro comunale. Le canzoni potranno essere edite o inedite. I cantautori dovranno far pervenire all’e-mail indicata lo spartito, il testo la base con il canto. Tutti i concorrenti e autori al momento dell’iscrizione, dovranno inviare tramite e-mail a musicalinsieme@gmail.com audio/video di una loro esibizione, breve curriculum in formato Word o PDF una foto Email, telefono cellulare. Il materiale resterà di proprietà del Concorso. La commissione giudicatrice sceglierà a suo insindacabile giudizio le canzoni ammesse alla prova e alla serata finale. La manifestazione sarà pubblicizzata su giornali, opuscoli, social, senza che da parte degli autori, possa essere richiesto all’organizzazione del festival, il riconoscimento di particolari diritti, salvo quelli tutelati dalla Siae. Ogni decisione dell’organizzazione è insindacabile: gli autori, con l’invio delle canzoni, accettano tutte le norme contenute nel presente regolamento. Le spese di soggiorno, viaggio e quant’altro, saranno a carico dei partecipanti; per gli eventuali alloggi, dietro richiesta, è prevista una convenzione con gli hotel aderenti Tutto il materiale richiesto: spartito, testo, canto, dovrà essere inviato entro il 31 gennaio a Maestro Valerio Marcantoni, via Bernini 12 - 63822 Porto San Giorgio contatti 320 4206637 o via e-mail: musicalinsieme@gmail.com La quota d’iscrizione di 30 euro, verrà versata, dopo l’avvenuta ammissione al festival. Previsti premi.