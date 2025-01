Sardo non ha dubbi: : "La Fermana si salverà"

"Con Bianchimano e De Silvestro mi trovo bene, siamo forti: possiamo tranquillamente raggiungere la salvezza diretta". Non difetta affatto di fiducia e forza mentale Mattia Sardo, attaccante esterno classe 2005, senza dubbio tra le note più liete di questa prima parte di stagione della Fermana. Arrivato in estate dall’Ostiamare (il gemello Jacopo, ex Lazio attualmente è al Saarbrucken, Serie C tedesca) si è imposto con la capacità di puntare e saltare l’uomo fin da subito ma anche con gol pesanti contro Recanatese, Teramo ed Avezzano ma anche rigori conquistati e quattro assist decisivi. Nel mezzo anche un periodo di panchina con mister Bolzan ("colpa anche mia magari non mi stavo allenando al massimo in quel periodo") e un carattere anche bello deciso in campo con il battibecco di dieci giorni fa con Bellusci della Recanatese ("cose che succedono in campo"). Domenica scorsa è entrato nel gol di Bianchimano per il blitz ad Ancona con l’assist per il bomber gialloblù, con le proteste doriche per un suo tocco di mano: "Dalle immagini può sembrare, ma posso assicurare che non c’è stato alcun tocco di mano". Un successo che ha visto una Fermana molto tosta e solida in campo. "Il cambio in panchina ha dato una scossa alla squadra, sapevamo che dovevano dare qualcosa in più. Le prestazioni non sono mancate ma sono mancati i punti. Domenica siamo entrati con atteggiamento giusto, dal primo all’ultimo minuto. Con mister Brini siamo più propensi a difenderci e rischiamo meno, anche a volte giocando la palla sopra. Giochiamo semplice e cerchiamo di fare quello che sappiamo fare. Poi il resto vien da sé. Il mio rendimento? Per il momento non sono soddisfatto, devo essere più continuo e dare di più a partire dagli allenamenti. Abbiamo una squadra forte, ci è mancato il gol. Ce la possiamo giocare con tutti, questo zero in casa deve finire". Intanto la società ha risolto consensualmente il rapporto con Edoardo Bartoli: per lui seconda parte della stagione allo United Riccione dove ritroverà l’attaccante Luigi Palumbo.