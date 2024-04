Scampagnata per la Festa dei lavoratori

Al Parco di San Paolino di Falerone si rinnova la tradizione della scampagnata in famiglia in occasione della Festa del 1 Maggio. Organizzata dalle associazioni San Paolino e Bikers Cave con il patrocinio dell’Amministrazione, si terrà mercoledì 1 maggio dalle 9 e fino al pomeriggio ‘Emozioni nel Parco’, quella che per decenni è stata una scampagnata per famiglie che richiama tantissimi residenti e visitatori. Per l’occasione sono stati allestiti molti eventi per vivere una giornata all’insegna del divertimento e della socialità. Saranno in funzione stand gastronomici, animazione per bambini, musica e tanto sport con due tornei: volley (4 contro 4) calcetto (4 contro 4). Alle 9 partirà sempre da San Paolino una passeggiata ambientale sul sentiero delle antiche fonti utilizzate dagli agricoltori nel passato. Per info 333-6486195. L’Amministrazione da tempo sta lavorando al recupero del Parco di San Paolo per farlo diventare un contenitore naturale per promuovere turismo sportivo e ambientale come la creazione di istallazioni per le E-bike, iniziative di ritrovo a carattere ludico e culturale con spettacoli da vivo e semplici iniziative come scampagnate e giochi popolari per grandi e piccini.

a.c.