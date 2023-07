Il ‘Torneo 24 Ore dell’Orto’ diventa maggiorenne e festeggia alla grande. Durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio presso l’omonimo campetto della parrocchia di Santa Caterina di Fermo, alla presenza dell’assessore allo sport Alberto Scarfini, è stata presentata la 18esima edizione della manifestazione che avrà inizio da questo pomeriggio alle 17 fino alla stessa ora di domenica 23. Sfide di calcetto ‘no stop’ tra 24 squadre, per un totale di oltre 170 calciatori di almeno 16 anni d’età, 4 vs 4 con una particolarissima regola: chi vince la prima delle due partite di qualificazione va a completare il tabellone principale; chi perde precipita nel ‘girone Inferno’ dove giocano tutte le perdenti e dove è necessario superare lo scontro ‘secco’ per accedere ai quarti di finale. "La manifestazione è ormai parte integrante del nostro quartiere- ha spiegato Rei Metko, uno dei responsabili- insieme agli organizzatori Michele Leoni, Davide Cifani, Andrea Pennacchia, Paolo Belà, Carlo Livini, Luca Orsini, Marco Leoni, Simone Fares, Amedeo Concetti e Lorenzo Giacomozzi, ringraziamo l’amministrazione comunale e gli sponsor per il supporto; il vicinato per la pazienza e disponibilità; un grazie in anticipo anche a calciatori professionisti e non che ogni anno provano a cimentarsi su una superficie faticosa come il cemento. Importantissima sarà la collaborazione dei volontari e arbitri che si alterneranno durante le ore notturne assicurando assistenza e ristoro per tutto il tempo: dalla colazione all’alba, fino alla cena conclusiva con una sorpresa speciale per festeggiare il 18esimo compleanno".

Gaia Capponi