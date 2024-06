Sicurezza in piazza Garibaldi. A mezzanotte stop ai locali

Si allunga l’elenco dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza in Piazza Garibaldi e dintorni. All’attivazione del Controllo del vicinato nel quartiere Centro; all’ordinanza sindacale di qualche mese fa con cui si vietava l’accesso dei monopattini (di non residenti in centro) nella centralissima piazza; alla chiusura (per 15 giorni) disposta, sempre per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dalla Questura per il kebab (che si affaccia sulla piazza Garibaldi) davanti al quale si è consumata la rissa tragicamente finita nel sangue con un morto e diversi feriti; all’ordine di rimozione del dehors dello stesso locale intimato dal Comune ai proprietari; nei giorni scorsi si è aggiunta l’ordinanza emessa dal sindaco Massimiliano Ciarpella con cui si intima la chiusura a mezzanotte, tutti i giorni, degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti, bevande, bar, ristoranti e simili dislocati in piazza Garibaldi, nella parte ovest. Una ordinanza che ha valore per un mese, che prende le mosse dall’ultimo, gravissimo, episodio in ordine di tempo consumatosi una decina di giorni fa, ma è anche la risultante di quanto emerso dalle attività della polizia Locale e delle forze dell’ordine circa la regolare frequentazione della piazza da parte di "soggetti noti, dediti ad attività illecite, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e, soprattutto allo spaccio, in particolare nella zona ovest" è scritto nell’atto sottoscritto da Ciarpella. In quella stessa porzione di piazza, "insistono pubblici esercizi pubblici, aperti anche fino a tarda notte, che diventano, essi stessi e le loro adiacenze, luoghi di ritrovo su soggetti dedicati ad alcune attività criminose, anche con gravi episodi di violenza, sfociati spesso in risse e pestaggi, soprattutto nelle ore notturne". Tutte criticità che sono state confermate anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il gravissimo episodio del 30 maggio scorso. Resta invariata la situazione nella parte restante di Piazza Garibaldi "dove non risultano essersi mai verificati tali episodi".