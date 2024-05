S’inaugura la struttura riabilitativa per minori la ‘Torre dei Germogli’

Domani verrà inaugurata alle 18 a Torre San Patrizio la ‘Torre dei Germogli’ struttura riabilitativa per minori con disturbi del comportamento alimentare. I disturbi alimentari colpiscono sempre più i nostri ragazzi e ragazze in età precoce. Un vero problema sociale che angoscia i famigliari e purtroppo destinato a impegnare sempre più i servizi sanitari. I Dca (Disturbo comportamento alimentare) si presentano spesso insieme con altri disturbi come depressione, abuso di sostanze e disturbi d’ansia, sono frequenti le complicanze fisiche. La ‘Torre dei Germogli’ è una risposta concreta ed è una struttura accreditata dalla Regione Marche.

Per presentare al meglio il servizio offerto e fare il punto sui disturbi alimentari, è stata organizzata una tavola rotonda che si terrà alle 16 preso il teatro comunale; ospiti e relatori il sindaco di Torre San Patrizio, Luca Leoni; l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini; il direttore Ast Fermo Roberto Grinta, il dirigente del comune di Fermo Gianni Della Casa; e molti esperti nazionali in tema di disturbi alimentari. Protagonista dell’incontro la giornalista Rai Francesca Fialdini che insieme con alcuni colleghi ha realizzato la trasmissione ‘Fame d’Amore’ ed è stata impegnata in numerosi servizi dedicati al tema dei disturbi alimentari. Saranno presenti anche le associazioni dei familiari con figli affetti da Dca. La ‘Torre dei Germogli’ è la prima struttura residenziale per minori di 16 anni nelle Marche, la popolazione è invitata a partecipare numerosa.