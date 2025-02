Sofia Cardinali va sempre più in alto

Non si ferma più Sofia Cardinali, la talentuosa atleta fermana che domenica scorsa ha portato a casa una medaglia di bronzo sul salto con l’asta, conquistando la misura di 3 metri e 60, per la categoria allievi. Un risultato che rende orgoglioso anche il liceo scientifico Onesti di Fermo, dove Sofia studia con profitto, il dirigente Emiliano Giorgi ha commentato: "Un risultato straordinario, frutto di talento, impegno e sacrificio. Sofia dimostra ogni giorno che sport e studio possono convivere, arricchendosi a vicenda. Lo sport non è solo competizione, ma una scuola di vita: insegna disciplina, organizzazione, resilienza e rispetto. Grazie alla Saf Fermo e agli allenatori Matteo Corrina e Barbara Donzelli per aver contribuito a questo successo. E un plauso speciale a Sofia, unica atleta marchigiana a conquistare una medaglia in questa edizione dei Campionati Italiani Allievi". Sofia, 16 anni, è una sportiva da sempre, oltre ad essere impegnata nel mondo dello scoutismo. Una passione, la sua sostenuta dai genitori, Carla e Patrizio, che commentano: "Noi genitori sappiamo bene quanti sacrifici deve fare per conciliare scuola, sport, affetti, amicizie, scoutismo e famiglia. Questo risultato vorremmo facesse riflettere chi non ha la sensibilità di capire quanto sia importante valorizzare tutti i talenti. Lo sport non è un gioco, non ostacola i saperi e la cultura, ma è una strada maestra per la vita, ti insegna ad avere disciplina, ad organizzarsi, ad essere resilienti e resistenti".