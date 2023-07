Solidarietà in piazza con Covatta e Dapporto

Un evento di solidarietà con tanta musica e spettacoli i più disparati è quello che la ’Comunità volontari per il mondo’ (Cvm) organizza alle ore 21 di domenica prossima, 23 luglio, in piazza Matteotti. Spettacolo e solidarietà sarà il binomio caratterizzante di un’iniziativa proposta a sostegno dei diritti dell’infanzia e dei bambini di strada in Etiopia. Ospiti speciali i big dello spettacolo Giobbe Covatta e Massimo Dapporto. “Not(t)e per i sogni dei bambini è il titolo dell’evento in cui si è messa tra parentesi una delle due “t”, cosicché la si usi oppure no diventa “Notte” per i sogni dei bambini e “Note” perché domenica sarà un intrattenimento di solidarietà: "Per lo svolgimento abbiamo scelto la piazza al posto della Rocca Tiepolo, in cui la manifestazione si è tenuta l’anno scorso, perché riteniamo che la piazza sia il cuore vivo di una città e maggiormente coinvolgente" spiega Luca Vagnoni, coordinatore attività Italia Cvm. Ed è un’iniziativa che la stessa Cvm considera la migliore possibile per celebrare i 45 anni della sua fondazione per la maggioranza dei quali ha avuto come punto di riferimento nazionale ed internazionale Porto San Giorgio divenuta quindi la sua sede storica, in cui intrattiene rapporti di proficua collaborazione con l’amministrazione locale. "Cvm: Comunità Volontari per il Mondo) è un gruppo di persone che condividono ideali, esperienze e un’utopia: un mondo migliore è possibile. Da 45 anni è impegnata in Africa soprattutto in Etiopia e Tanzania dove promuove progetti di autosviluppo".

Come già detto, alla festa interverranno Covatta e D’Apporto, ma molto spazio verrà comunque riservato ad artisti locali, quali Michele Mazzaferro (In arte SomY) Ortensia gruppo folk, Giuseppina Gazzella, coro del liceo scientifico di Fermo Giulia Malaspina: "Il gruppo Ortensia è conosciuto in tutto il mondo, anche in Cina" afferma con orgoglio il suo presidente Mario Borroni. Giobbe Covatta interpreterà un estratto di un suo spettacolo che tratta di diritti in maniera ironica. Per quanto riguarda Massimo Dapporto l’attore nel corso della sua carriera si è incontrato varie volte con i bambini. Sarà protagonista di una piccola intervista. Presente anche il figlio Davide regista impegnato in Etiopia con un documentario sulla Cvm.

In conclusione l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, dopo aver ricordato che Covatta ha riempito il teatro di Porto San Giorgio al primo spettacolo della stagione di prosa, ha sottolineato come partendo dai diritti per i bambini si possa trasmettere un messaggio importante per tutti.

Silvio Sebastiani