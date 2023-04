Sorpreso dalla polizia ingoia la droga Arrestato e portato al Murri

Per non farsi scoprire dalla polizia, che aveva notato il suo atteggiamento sospetto, ha ingoiato il quantitativo di droga che aveva con sé e, nel tentativo di darsi alla fuga, ha ferito due agenti. Alla fine però è stato bloccato ed arrestato. Continua l’incessante attività di controllo del territorio da parte degli uomini della questura, volta a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate sotto forma di luoghi più sicuri e sani. Nell’ambito delle ordinarie operazioni di controllo svolte dalla squadra volanti è stato tratto in arresto a Porto Sant’Elpidio un algerino per resistenza minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Erano da poco passate le tre di notte quando un equipaggio della squadra volanti, mentre transitava lungo via Elpidiense, all’incrocio con via Curiel, ha notato sul bordo della strada un uomo appiedato con indosso un giubbino verde, una tuta grigia e scarpe ginniche con il capo coperto da un cappuccio. Gli agenti hanno subito proceduto al controllo dell’uomo, che ha mostrato insofferenza all’identificazione, cercando di nascondere con la mano sinistra dietro la schiena qualcosa. A quel punto gli è stato intimato di mettere le mani in vista ma, di tutta risposta, ha improvvisamente sferrato una manata ad uno dei poliziotti, con l’intento di eludere il controllo, e ha repentinamente ingoiato un ’tocco’ di hashish celato nella mano sinistra, tentando poi di darsi alla fuga.

Ne è nata una violenta colluttazione e gli agenti a fatica sono riusciti ad immobilizzare l’uomo, identificato come un algerino residente a Porto Sant’Elpidio e sottoponendolo poi a perquisizione personale. Durante l’accompagnamento presso gli uffici della questura, l’uomo ha iniziato a lamentare forti dolori al ventre, verosimilmente dovuti alla precedente ingestione della sostanza stupefacente, motivo per il quale sono dovuti intervenire i sanitari del 118 che hanno sottoposto l’algerino alle prime cure, proseguite successivamente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. A seguito della colluttazione gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in 15 giorni. Nella stessa mattinata è stato celebrato il rito per direttissima con il quale è stato convalidato l’arresto.

fab.cast.