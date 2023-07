La prima spiaggia d’Italia amica dei sordi a Porto San Giorgio: qui il silenzio non fa paura

Porto San Giorgio (Fermo), 5 luglio 2023 – Una spiaggia bella che non ha barriere, dove il silenzio non fa paura perché lo si può interpretare con i segni. È la prima spiaggia d’Italia amica dei sordi, a Porto San Giorgio, di fronte all’istituto delle Canossiane, un luogo dove per un mese si parlerà con le mani, in italiano ma anche in americano.

Ieri il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Valerio Vesprini, il progetto è di Carlo Nofri, presidente dell’Osservatorio nazionale su mediazione linguistica e culturale, titolare del progetto Fermo città amica dei sordi: “E’ un progetto che vale per tutto il territorio e vede in prima fila Fermo come città dell’apprendimento Unesco, Porto San Giorgio come città bandiera lilla, riconoscimento a una città campionessa del turismo accessibile e inclusivo. Orgoglio per il fermano e la regione”.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Marche, in questi giorni ci sono già 15 studenti di Rochester, New York, che si confronteranno con i colleghi italiani e saranno davvero a disposizione di tutti i turisti sordi che vorranno conoscere la terra fermana e la spiaggia sangiorgese.