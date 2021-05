Montappone (Fermo), 22 maggio 2021 - La dea bendata ha bussato a Montappone (Fermo) dove sono stati vinti al SuperEnalotto 156.294.151,36. Una cifra da capogiro realizzata con una schedina da due euro. La combinazione vincente è 1-7-37-43-63-81. Numero jolly: 34. Numero Superstar: 26.

Il colpo milionario con un '6' da capogiro è stato realizzato a Montappone (Fermo). Nessun "5+1". Il jackpot per il "6" riparte così da 31.400.000,00 euro. Intanto in paese la voce si è già sparsa ed è già scattata la caccia alla ricevitoria che ha emesso il biglietto vincente che si è scoperto poi essere il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3 situato in via Roma 53.

Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2021, sei centrato con una schedina da 2 euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando era stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro.