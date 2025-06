’T-Essere’, un corso di teatro organizzato dentro un suolificio

Un suolificio che promuove un corso di teatro al proprio interno per offrire un interessante e insolito percorso di crescita personale ai collaboratori ma lo mette a disposizione anche della cittadinanza. Accade alla Da.Mi. azienda che da oltre 50 anni realizza fondi per calzature, che è da sempre impegnata nel sociale con iniziative di vario genere e che, ancora una volta, si distingue per operazioni formative di particolare originalità, efficacia e inclusione. L’idea di ‘T-Essere è nata dalla necessità di narrare i più ardui intrecci dell’anima e di dare espressione ai segreti più reconditi del cuore ed è stata pensata come un cammino attraverso il teatro, fatto di emozioni, condivisioni e nuove connessioni. "Si è deciso di scegliere proprio l’interno del suolificio come luogo di espressione dell’essere. Abbiamo voluto dare questa opportunità non solo ai nostri collaboratori – spiega Elisabetta Pieragostini, ceo Da.Mi. – ma a tutta la collettività perché crediamo che il teatro possa migliorare la conoscenza di sé, le capacità espressive, la gestione delle emozioni, la creatività e la fiducia in sé stessi. Non è solo un percorso di crescita personale e professionale, si tratta di darsi l’occasione di migliorarsi continuamente". Promosso, a titolo gratuito, per la prima volta dall’azienda, elpidiense che si è affidata alla guida esperta dell’associazione Specchi Sonori di Marianna de Leoni e Claudio Rovagna, il progetto T-Essere non è solo un laboratorio, ma uno spazio dove appunto ‘tessere’ legami, conoscersi, crescere e sentirsi parte di una comunità, partendo dal dialogo con sé stessi e dal confronto tra più generazioni.