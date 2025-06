Tracciabilità rifiuti, entra in vigore registro elettronico

Scatta il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della seconda fase del Rentri, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che dal prossimo 14 giugno 2025 diventerà obbligatorio per un ampio numero di imprese. La Cna di Fermo è pronta ad accompagnare gli operatori del territorio in questa nuova fase, garantendo informazione, formazione e supporto tecnico. "L’obbligo di adeguamento al Rentri rappresenta un passaggio importante nella gestione digitale dei rifiuti, che può creare incertezze e difficoltà, soprattutto nelle piccole e micro imprese – spiega Massimiliano Felicioni, responsabile del Dipartimento Ambiente e Sicurezza di Cna – Per questo è fondamentale che le aziende non si trovino da sole ad affrontare una normativa complessa e sanzioni che possono arrivare fino a 30 mila euro. Il nostro compito è offrire strumenti pratici e un accompagnamento passo dopo passo per mettersi in regola senza stress". Il Rentri, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, impone alle imprese tenute all’iscrizione l’utilizzo di registri digitali per la tracciabilità dei rifiuti, superando i tradizionali registri cartacei. Il sistema impatta in modo significativo sulle modalità operative quotidiane delle aziende, rendendo indispensabile una preparazione puntuale e un’organizzazione adeguata. "La Cna – aggiunge Eleonora Cestola, referente dell’Ufficio Ambiente – sta già offrendo servizi personalizzati alle imprese associate per verificare l’obbligo, procedere correttamente all’iscrizione sulla piattaforma, formare il personale e, quando richiesto, gestire direttamente le registrazioni digitali. Si tratta di un supporto concreto, pensato per sollevare le aziende da complicazioni burocratiche ed evitare sanzioni, errori e perdite di tempo". La Cna di Fermo invita tutte le attività interessate a richiedere una consulenza (rentri@cnafermo.it - 0734.992746).